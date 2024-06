Conseil départemental de Bignona : Souleymane Goudiaby remplace le ministre Yankoba Diémé

Le Conseil départemental de Bignona s’est réunion en session extraordinaire pour choisir le successeur de l’ancien président du conseil département Yankoba Diémé, nommé ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions.





À l’issue du vote sous la houlette de l'adjoint au préfet de Bignona Mohamed Ndoye, Souleymane Goudiaby, le 2e vice-président du Conseil départemental de Bignona, a été élu avec 47 voix contre 1 voix pour Yaya Diémé et 2 voix pour Aliou Badji.





Le nouveau président en rassembleur





Souleymane Goudiaby dit mesurer le poids de la responsabilité qui l'incombe et prendre cette nomination avec humilité. Il a félicité ses adversaires pour leur posture à la suite de l'élection et les appelle à unir leurs forces pour relever les défis au sein du département de Bignona.





Souleymane Goudiaby assure travailler dans la continuité en poursuivant les chantiers déjà entamés par son prédécesseur. « Nous allons nous déployer pour que ces chantiers puissent se tenir convenablement dans les délais prescrits », a fait savoir le tout nouveau président du Conseil départemental de Bignona.





Pour M. Goudiaby, tout est priorité au niveau de ce vaste département. De ce fait, il compte sur la mutualisation des forces avec toutes les collectivités, les maires et les populations. « Les populations seront associées à tout ce que nous allons faire. Leur voix va compter au niveau de la priorisation de nos actions ». Car ce sont les populations qui édictent les priorités et qui, de ce fait, vont être concertées et associées.





Professeur de mathématiques au lycée Ahoune Sané de Bignona, Souleymane Goudiaby est natif de la commune éponyme. Il a fait ses humanités à l’école élémentaire publique de Mandigueune. L’entrée en 6e en poche, il va poursuivre ses études au collège privé catholique René Coly de Bignona où il obtient son BFEM, avant d'entrer au lycée Ahoune Sané là où il a fini par enseigner.





Après l'année invalide à l'UCAD en 1993-1994, Souleymane Goudiaby réussit au concours d'entrée à l’École nationale de développement sanitaire et social (ENDSS), section infirmier d'État. Mais son penchant pour l’éducation lui fait embrasser une carrière de professeur de Math-SVT, suivant les pas de son père qui fut enseignant. Il a aussi suivi une formation d’ingénierie en développement local à Lyon, en France, au Centre de développement local (CDL), option élaboration de politique publique concertée.