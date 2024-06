Conseil national du Patronat du Sénégal : Hamidou Diop devient membre du Conseil d'administration du BIT

Réélu avec 75% des voix pour un 3ème mandat consécutif de 3 ans, Hamidou Diop reste le secrétaire général du Conseil National du Patronat du Sénégal et gagne, par ailleurs, un siège au Conseil d’Administration (CA) du bureau international du travail (BIT). Ceci avec l’appui du Président du CNP, Baidy AGNE.



Ce renouvellement de confiance est « au regard de ses compétences professionnelles et de ses capacités de négociations sociales des conventions collectives internationales et du droit au travail, ainsi que de son engagement pour la promotion et la défense des intérêts des entreprises dans le contexte socio-économique mondial actuel », lit-on dans une note parvenue à Seneweb.



Selon la note, « 150 organisations patronales les plus représentatives du monde et membres de l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) » ont voté pour Hamidou Diop. L’élection s’est déroulée lors de la 112ème session de l’Organisation Internationale du Travail à Genève. Une session qui s’achève ce 14 juin