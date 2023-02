Conseil présidentiel décentralisé : Les femmes de Sédhiou demandent un accès au foncier

Les femmes de Sédhiou demandent un accès au foncier

Le Conseil présidentiel en cours à Sédhiou a permis aux différents acteurs de la région d’exprimer toutes les doléances qui hantent le sommeil des populations locales.





Les responsables politiques, les acteurs économiques, les associations et mouvements de jeunesse, ainsi que les femmes sont tour à tour montés au créneau pour poser les questions urgentes liées au développement.





C’est ainsi que les femmes ont demandé un accès au foncier. Fatoumata Binta Mandiang, la présidente régionale des femmes, a formulé une telle requête pour permettre aux femmes de ficeler des projets structurants pour le développement et l’entrepreneuriat féminin. Elle a aussi plaidé pour l’accompagnement des services techniques qui encadrent les groupements des femmes, la protection des zones rizicoles contre la divagation des animaux et la dotation d'outils de transformation pour donner de la plus-value à la transformation des fruits qui pourrissent dans les champs et vergers.