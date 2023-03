Conséquences des manifestations : Des conducteurs rackettés sur la RN4.

Les successions de manifestations notées ces derniers jours ont créé beaucoup de dommages aux populations, à Ziguinchor tout comme à Bignona. À Bignona sur la RN4 beaucoup de chauffeurs ont été rackettés par des manifestants, selon les informations de la Chaîne nationale RTS.





Selon le correspondant de la RTS à Bignona, des individus encagoulés détenant des armes blanches, des bâtons et des pierres ont imposé leur dicktat aux usagers de cette route, sur l'axe Bignona - Carrefour Diaroumé. Ces manifestants qui ont brûlé des pneus et autres objets pour barricader la RN4. Ainsi, ils extorquaient aux chauffeurs et autres usagers de leurs biens. Tout véhicule qui devait emprunter cet axe hier,devait laisser une somme d'argent pour circuler librement. Une situation vécue difficilement par les acteurs du transport qui demandent à l'État de restaurer la circulation.