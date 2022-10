Conservation de la nature : L'UICN ambitionne de sauvegarder la faune et la flore de l'Afrique de l'Ouest à partir de Dakar

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a inauguré ses bureaux de l’Afrique de l’ouest à Dakar au Sénégal. L’ institution est connue sous le nom de PACO. Elle s’occupe de l’un des points chauds de la planète. Des millions d’enfants à travers le monde ont été fascinés et impressionnés par la faune du continent africain, a expliqué Alioune Faye, directeur régional. L’UICN est présente en Afrique de l’Ouest et du Centre depuis plus de 30 ans. De plusieurs bureaux nationaux en Afrique de l’Ouest, à deux bureaux régionaux distincts pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, pour finalement une fusion en 2008 pour devenir PACO. L'ambition de l’UICN est de sauvegarder et préserver la richesse de la flore et de la faune dans 23 pays. Ces ambitions sont affichées au moment où des pays tels que le Niger et Tchad connaissent un boom démographique qui n'est pas sans incidence sur la conservation de la biodiversité. A la vérité, l'accroissement démographique augmente la pression sur les ressources naturelles. De plus, l'étalement urbain se fait souvent sur les habitats naturels qui sont des sanctuaires de la biodiversité.



La conservation de la nature n’est pas un défi mais, une opportunité. C’est là que le monde regardera, pour voir comment il est possible de parvenir à un développement durable en protégeant le monde naturel et en permettant aux sociétés humaines de prospérer et de réaliser leurs rêves, de créer un avenir meilleur selon Aliou Faye. Ce dernier est revenu sur le choix porté sur Dakar pour ouvrir le bureau régional de l'UICN.

« La plupart des organisations internationales et des donateurs sont basés à Dakar avec un climat favorable et de merveilleuses institutions gouvernementales, de nombreux investisseurs sont attirés par notre ville. Et, il est bon d’être au cœur de cette croissance », tente de justifier Alioune Faye. Aujourd'hui, cette organisation fait de la consolidation du partenariat avec le Gouvernement sa priorité.