Consommation d’électricité : le Sénégal rejoint le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire

Mercredi 5 juillet à 23 heures 45 minutes, la demande nationale en électricité est montée pour la première fois de l’histoire à 1002,8 MW (Mégawatts). L’atteinte de ce pic inédit projette le Sénégal dans le cercle des rares pays d’Afrique de l’Ouest ayant affiché ce niveau de consommation d’énergie électrique. On y retrouve le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire.



D’après le directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, qui donne l’information dans un entretien avec L’Observateur, cette situation est la conséquence de la hausse de la consommation «due certainement au pic de chaleur».



Si la Senelec a pu répondre cette forte demande, renseigne son patron, c’est qu’en 2012, «l’État a mis en place, à travers le PSE, une politique d’augmentation de la capacité de production basée sur le mix énergétique, la mise à niveau et le développement des réseaux de transport et de distribution».