Consommation de drogues : Jamra propose l’injonction thérapeutique pour désengorger les prisons

Le vice-président de l’Ong Jamra, Mame Makhtar Gueye demande l'adoption de l’injonction thérapeutique pour les consommateurs de stupéfiants afin de désengorger les prisons.



Dans le « Soleil », il souligne que « les prisons doivent être réservées aux grands trafiquants de drogue et non aux consommateurs qui ont été injustement incarcérés » sur la base d’une loi qui ne leur est pas destinée.



De l’avis de celui-ci, « l’injonction thérapeutique est une méthode qui permet à la personne arrêtée pour usage de drogue de choisir entre la prison et la cure de désintoxication. Je pense que c’est une stratégie qui peut favoriser le désencombrement des prisons. Il faut qu’on donne cette capacité juridique à nos magistrats », dit-il.