Construction d’un Lycée en agroalimentaire, mise en oeuvre du programme Xeyu Ndaw Yi : L’AGETIP à pied d'oeuvre à Thiès pour booster l’emploi des jeunes

La région de Thiès a abrité la cérémonie de lancement des travaux du projet de Construction et d'Équipements du lycée Professionnel en agriculture et agroalimentaire, et de mise en œuvre du programme Xeyu Ndaw Yi. Sous l‘égide de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion, et sous la conduite de l’Agetip citée récemment par la Banque mondiale comme modèle de création massive d’emplois et chargée de la mise en œuvre de ces projets, cette initiative se tient dans un contexte de relance des activités post-Covid et de matérialisation des grands chantiers du Président Macky Sall, notamment l’équité territoriale et l’emploi des jeunes. Un petit-déjeuner de presse a été organisé à cet effet en présence des autorités administratives, territoriales et municipales, du Directeur Général de Educ-Action et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).





La problématique de l’emploi constitue un défi majeur pour l’Etat du Sénégal avec plus de 200 000 demandeurs qui arrivent chaque année sur le marché du travail. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour réduire le nombre de sans-emplois à travers des projets et programmes, le pays affiche un taux de chômage encore élevé. Mais l’Agetip, à travers son directeur général, dont les performances sont saluées par les institutions internationales, notamment la Banque Mondiale, dispose d’outils pour préconiser des solutions pour des emplois





décents et sur des questions d’emplois du futur.





Face à la presse ce lundi, à Thiès, El hadji Malick Gaye a laissé entendre que «face à ce fort besoin de juguler ce fléau, nous pouvons déjà promouvoir des investissements publics à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO), et favoriser le développement de projets productifs à fort potentiel d’emplois, comme la création des lycées professionnels agricoles et agroalimentaires qui vont adresser 63 métiers avec des milliers d’emplois à la clef. Nous estimons à réflexions, que la mise en œuvre de ces projets d’investissement, basée sur la main-d’œuvre et les ressources locales, permettra aux populations de bénéficier de l’impact économique direct ou indirect sur l’emploi, le revenu, la consommation et les investissements». Dès lors, poursuit le Dg de l’Agetip, «il y a lieu de souligner que le projet de construction des lycées professionnels agricoles et agroalimentaires comporte des innovations majeures qui se justifient par le changement de paradigmes dans l’acquisition des compétences, 80% du temps de formation dans les zones de production et les ateliers, 20% dans les salles de théorie professionnelle; la création de vraies chaînes de valeurs ; l’inclusion par un système d’internat pour les sans tuteurs, handicapés ou défavorisés ; l’autonomie financière ; la promotion de la culture ‘’sport/études’’».