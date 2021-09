Construction d'un centre de maintenance aéronautique : L'Aibd déploie une mission à Casablanca

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction d’un centre de maintenance aéronautique (MRO) à AIBD, une mission s'est rendue à Casablanca du 15 au 16 septembre 2021 pour la finalisation du design infrastructurel du Hangar en structure métallique dudit MRO ainsi que la visite de l’unité industrielle partenaire de AIBD SA.





Cet ouvrage d’une hauteur de 33 m, d’une longueur de 100 m et d’une envergure de 99 m nécessitera la mobilisation de plus 1200 tonnes d’acier et pourra abriter jusqu’à quatre (4) avions de type Airbus A320.





La mission est dirigée par M. Maktar LAKH, Secrétaire général du MTTA, en sa qualité de Président du Comité de Pilotage du Hub Aérien.