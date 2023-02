Construction d'une piste de 19, 5 KM: Les travaux lancés pour desservir une vingtaine de villages du département de Goudomp

Les travaux lancés pour desservir une vingtaine de villages du département de Goudomp

Le balantacounda du nom de cette partie du département de Goudomp adossée à la Guinée Bissau joue le rôle de grenier de la Casamance. Si la région de Sédhiou est réputée l'une des premières régions productrices de mangues, d'anacardes et de bananes, c'est grâce au Balantacounda. Mais l'enclavement de cette zone maraîchère, fruitière et agricole plombe son envol économique.





Aujourd'hui, le Programme d'urgence pour la modernisation des axes routiers ( Puma) vient de leur ouvrir les voies du développement. Désormais, les villages riverains de cette piste de production répartis entre les communes de Yarang Balante et de Samine seront reliés par une boucle en latérite de 19.5 kilomètres. Les travaux coûteront 902 millions de francs CFa.





Le maire de Yarang, Ousmane Massaly a salué le lancement des travaux soulignant que les producteurs qui bazardaient leurs productions vont désormais pouvoir les écouler facilement. La mobilisation des populations a montré leur grande satisfaction et leur soulagement après le lancement des travaux de ce qu'il est désormais advenue d'appeler la boucle de la zone B.