Construction des systèmes d’assainissement, prévention des inondations… : Mille et une raisons de libérer l’emprise du collecteur longeant la Cité Belle Vue

L’assainissement de la Cité Belle Vue est une préoccupation partagée depuis 2005. Aujourd’hui, tous entrevoient le bout du tunnel. Des ouvriers, des engins et des balises de l’entreprise en charge des travaux sont visibles au cœur de la Cité. Ces installations confortent la mobilisation des habitants comme un seul homme pour sauver leur quartier.





C’est à juste raison que tous les responsables s’allient avec l’Office National de l’Assainissement pour lever tous les obstacles à la mise en œuvre des travaux. Les contraintes se trouvent à l’extérieur de leur cité, de l’autre côté du mur, près de l’autoroute. Les fleuristes ont des planches de plantes ornementales sur l’emprise du collecteur. Ces occupations sont un obstacle à l’intervention de l’équipe de l’Onas, à l’entretien préventif des ouvrages. À Cité Belle Vue, les résidents qui avaient entrepris, à l’époque, une démarche auprès des maraichers, sollicitent aujourd’hui, l’intervention de l’autorité publique pour l’intérêt général et leur bien-être.





« L’Onas ne peut pas exécuter des travaux du fait de l’occupation de l’espace par les maraîchers. Le préfet de la ville doit nous aider à libérer le tracé de la canalisation. Nous avions mené des démarches qui n’avaient pas donné de résultats », se souvient Mame Khady Badianne, adjointe au Secrétaire général de l’Association des habitants de la Cité Belle Vue.





Libérer une banque de 4 mètres





Dans ce coin des Maristes, on n’a pas besoin de prêcher pour convaincre les résidents de l’importance de l’accès aux services d’assainissement. Ils ont déjà trop souffert de leur position géographique et ne veulent pas que d’autres occupations irrégulières de l’espace viennent assombrir la lueur apportée par les autorités. « Il y a un risque énorme si l’emprise du côté de l’autoroute n’est pas libérée par les maraîchers. Il faut au moins une bande de 4 mètres entre le mur et les maraîchers. Il s’y ajoute que l’Onas ne peut pas accéder à ses ouvrages à cause des occupations par les maraîchers. Cela ne doit pas remettre en cause l’exécution du projet. Notre Cité mérite d’être protégée. L’Etat doit aider à préserver une bande d’une largeur de 4 mètres », plaide Alassane Seck, Secrétaire Général de l’Association des habitants de la Cité Belle Vue.





Ce couloir de sécurité est aménagé en amont à la hauteur du mur de la centrale de la Senelec. Le Collectif croit qu’il faut une zone tampon qui réduirait la pression sur le mur et les risques de débordements. Mais ce couloir permettrait à l’ONAS d’intervenir à tout moment d’autant plus que la Cité sera dotées deux systèmes d’assainissement, l’un pour les eaux usées et l’autre pour les eaux pluviales. « Le Directeur Général de l’ONAS est venu avec ses équipes et l’entreprise en charge de la mise en œuvre du projet d’assainissement de la Cité Belle Vue aussi bien pour les eaux pluviales que les eaux usées, est déjà sur place. Nous poussons un ouf de soulagement. Le projet suscite de l’espoir. Au bout de 4 mois, la Cité retrouvera son lustre d’antan, sa beauté, elle méritera son nom. Donc, il faut faire comme la Senelec, laisser une bande de 4 mètres entre le mur et les maraîchers », a argumenté Alassane Seck.





Un goulot d’étranglement aux interventions