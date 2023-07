Construction du Mur de clôture : les équipes seront sous pression sur plusieurs fronts au bassin de la Zone de captage

Le temps presse à la Zone de Captage. Dans les tranchées, l’équipe prépare le sol pour la construction du fondement du nouveau mur. Plusieurs ouvriers, techniciens et ingénieurs sont sur le qui-vive. La construction de ce grand mur est à la fois une course de vitesse et de fond. La pluie peut tomber à tout moment. « Nous avons pris un engagement devant le Premier Ministre. Il faut respecter les délais », a insisté le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo.





Le reprofilage de l’ouvrage est entré dans une étape décisive. Il y sera aménagé un canal du Front de Terre par un dalot cadre de 8 m de largeur sur 2, 5 m entre la gendarmerie de Front de Terre et le Bassin de la Zone de Captage sur 595 ml. A cela, il faudra ajouter la sécurisation du bassin par la construction d’un mur de clôture de 2 m en béton armé, le dévoiement de la deuxième conduite de refoulement de la station de pompage Grand-Yoff vers les Niayes de Patte d’Oie. A terme, la capacité de stockage passera de 170.000 m3 à 250.000 m3. L’objectif, c’est d’éviter, au maximum, les risques de débordement. Tout va se jouer dans cette zone car, tout débordement en amont peut avoir des répercussions en aval à savoir le ruissellement des eaux vers l’autoroute d’abord et ensuite vers la Cité Belle Vue où se trouvent d’autres installations stratégiques.