Constructions irrégulières à Ngor-Virage : La gendarmerie entre en jeu

Ngor Virage

La gendarmerie de Ngor s’apprête à intervenir sur le littoral au niveau de Ngor-Virage. Saisie par des riverains, elle a déployé des éléments et Caterpillar sur place, sans doute pour faire stopper les constructions irrégulières sur ce site tant convoité.





Dans des vidéos détenues par Seneweb, on peut y voir des constructions irrégulières qui ont été édifiées sur le site dit "la Falaise". Il s’agit d’une zone non-aedificandi qui attire l'appétit de beaucoup de gros bonnets. Et dernièrement, en visite à Keur Massar, le chef de l’Etat avait donné des instructions fermes pour arrêter toute construction sur des zones non aedificandi.