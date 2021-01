Consulat général du Sénégal à Paris : «Diary Sow est présentement en compagnie de Serigne Mbaye Thiam»

Diary Sow en compagnie de son parrain

Tout est bien qui finit bien. La page de l’histoire de la disparition de la meilleure élève du Sénégal en 2018 et en 2019 va bientôt être tournée. Du moins au consulat général du Sénégal à Paris.





«Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France informent que Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Elle se trouve présentement en compagnie de son parrain, Monsieur Serigne Mbaye Thiam», ont écrit les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France, dans une note rendue publique, ce lundi 25 janvier.





Elles en ont profité pour remercier le gouvernement français pour son assistance efficace ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais en France, en particulier les étudiants, pour leur mobilisation.