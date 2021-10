Consultations médicales gratuites : Adja Kankou Thiam, « la lionne de Plateau », au chevet des populations de Dakar

Ce dimanche 17 Octobre sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de Reubeuss, Niaye Thioker, Cité Cap Verdienne, Barachois, Mbott, Kay Findew et environs.





En effet, les populations de la commune de Dakar-Plateau ont bénéficié d'une consultation médicale gratuite en ophtalmologie et de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus et mammographie.





Un geste de haute portée sociale initié par Adja Kankou Thiam, directrice du Fonds National de Crédit pour les Femmes par ailleurs présidente du mouvement Andak Marieme Japoo Liguey « S’unir & Travailler », responsable de l’alliance pour la république (APR) et candidate à la mairie de Dakar-Plateau.





Grâce à l'engagement social et la générosité de celle que les populations surnomment la « Lionne » de Dakar-Plateau, 710 personnes ont été consultées en ophtalmologie et 602 lunettes offertes.





Pour les dépistages, pas moins de 300 femmes ont été prises en charge par les spécialistes qui ont passé toute la journée sur le site qui a abrité la séance. Revenant sur la motivation de cette action, l'organisatrice affirme vouloir être toujours au service de sa communauté à travers une démarche de proximité et privilégiant surtout les actions sociales.