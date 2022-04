Contact avec Adji Sarr : la réponse de Bougane Guèye

Bougane Guèye Dany a choisi Youtube pour réagir aux informations selon lesquelles il aurait mis à disposition son immeuble pour loger Adji Sarr, la dame qui accuse Ousmane Sonko de viol et menaces de mort. Il est même dit que le patron du groupe D-Media aurait rendu visite à plusieurs reprises à l’accusatrice du leader de Pastef et qu'il aurait entretenu avec elle des relations intimes.



Bougane jure que toutes ces informations ne sont que calomnies. «Mon immeuble à la Cité Keur Gorgui est un R+10. Ce sont des bureaux, il n’y a pas d’appartements, révèle-t-il. Les 9e et 10e (étages) forment un duplex, c’est ma femme qui y habite. Et puis quand on se cache, quand on cache quelqu’un, ce n’est pas l’endroit idéal pour le faire. Cet immeuble reçoit au moins 500 personnes par jour.»