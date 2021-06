Contentieux avec Diop Iseg : Les précisions de Aïssatou Seydi

L’affaire opposant Aïssatou Seydi à son ex-mari, Mamadou Diop, Directeur général de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (ISEG), est loin de connaître son épilogue. Déboutée par le tribunal correctionnel de Dakar qui a tranché en faveur de Mamadou Diop sur l’affaire de la villa qu’ils se disputent à Sacré-Cœur, Aïssatou Seydi récuse formellement cette décision de justice. Dans un entretien accordé à Seneweb, l’ex-Directrice de l’ISEG soutient être en total désaccord avec le tribunal et annonce que ses avocats ont déjà interjeté appel. L’ex-femme de Diop ISEG promet d’ailleurs de faire une sortie dans les prochains jours et assure qu’elle usera de tous les moyens légaux pour avoir gain de cause.