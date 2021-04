Contentieux avec la NSIA : Deux immeubles de Bougane sous hypothèque définitive

La première chambre du tribunal de commerce de Dakar a mis sous hypothèque définitive deux immeubles de Bougane Guèye. Ce, suite à un contentieux qui l’oppose à la banque NSIA.Selon Les Échos, il s’agit des titres fonciers No 17.915/NGA d’une superficie de 156 mètres carrés et No 19.652/GR d’une superficie de 381 mètres carrés sis respectivement à Ouest Foire et à la Cité Keur Gorgui.Seulement, toujours à en croire les informations glanées par le journal, le tribunal n’a pas ordonné l’exécution provisoire.