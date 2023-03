Contentieux foncier à Gadaye : Le promoteur envoyé en prison

Le promoteur Mbaye Fall a été condamné à 2 ans de prison ferme. En application de la contrainte par corps prononcée par le juge, dans son verdict, le mis en cause a été cueilli vendredi par les éléments de la police centrale, informe LeQuotidien.



Mbaye Fall devra verser aux 253 victimes de la démolition de Gadaye extension plus de 800 millions en guise de dommages et intérêts, ajoute le journal. Dans les colonnes duquel Bara Sow, vice-président du collectif des victimes de Gadaye extension, jubile : “Maintenant que la décision est tombée, il devra payer pour le mal qu’il nous a fait.”



Les victimes, qui mènent le combat depuis 2014, demandent le remboursement des frais de construction de leurs différentes villas rasées par les bulldozers. Déjà, elles mettent en garde “ceux qui tenteront de s’opposer à cette décision”, les religieux y compris. “Mbaye Fall ne doit bénéficier d’aucune protection, que cela soit clair”, a prévenu Sow.