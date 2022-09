Contentieux : Gabrielle Kane fait encore parler d’elle

Gabrielle Kane est peut-être partie pour se retrouver une nouvelle fois au centre de l’actualité. Après l’épisode récent de sa polémique avec la ministre de la Femme au sujet de la prise en charge de Adji Sarr, l’activiste se signale sur un autre terrain. Elle est en contentieux avec son employeur, la société Africapital SARL dont elle se réclame en qualité de directrice de la communication et marketing.



Gabrielle Kane a engagé deux procédures. Une, devant le tribunal des référés pour six mois de salaire que lui devrait son employeur, et une autre devant le tribunal du travail pour licenciement abusif.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, le premier contentieux sera jugé le 6 septembre et le second, deux jours plus tard.



Dans sa requête, Gabrielle Kane déclare qu’elle est employée d’Africapital SARL depuis 2020. Qu’elle est privée de salaire depuis octobre 2021.



Le 27 avril dernier, poursuit la plaignante, le directeur général d’Africapital SARL, Marc Aldaroso, l’a convoquée et informée de la fin de leur collaboration, lui reprochant son rôle d’activiste avant de lui proposer une rupture à l’amiable.



Gabrielle Kane affirme que Marc Aldaroso n’a pas respecté ses engagements. Elle estime son licenciement abusif, précisant que l’accès aux locaux de l’entreprise lui a été refusé, son matériel de travail a été retiré et un nouveau directeur de la communication et marketing a été désigné. Elle ajoute que ces faits ont été constatés par huissier le 26 juin dernier.



L’Observateur rapporte que Gabrielle Kane a en outre envoyé un courrier à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) pour affirmer qu’Africapital SARL délivre de faux bulletins de salaire.