CONTENTIEUX « EDR » DE SERIGNE ABDOU SY FILS DE SERIGNE CHEIKH TIDIANE SY AL MAKTOUM CONTRE L'ÉTAT DU SENEGAL: Le jeu obscur à coût de millions de Dollars de l'AJE devant le Tribunal arbitral de Paris

La société sénégalaise Électricité du Rip (Edr) a trainé l'Etat du Sénégal devant le Tribunal de la Chambre de commerce international (Cci) de Paris pour rupture unilatéral de contrat. Refusant de payer des frais de dossier de 157 millions Fcfa, l'AJE accepte alors de débloquer des frais d'honoraires de près de 3 milliards Fcfa.



Après la résiliation du contrat qui le liait à l'État du Sénégal concernant la fourniture d'électricité dans le monde rural (Kaolack-Fatick-Gossas-Nioro), la société sénégalaise Électricité du Rip (Edr), filiale-d'Enco, unique opérateur privé national de fourniture d'électricité, avait traîné l'État du Sénégal devant le Tribunal de la Chambre de commerce international (Cci) de Paris. Alors que les frais de dossier s'élèveraient à 157 millions de FCfa, l'Agence judiciaire de l'État refuse de les payer, mais consent à évaluer des frais d'honoraires d'un montant de près de 3 milliards de FCfa.



Cette procédure pendant devant le Tribunal de la Chambre de commerce international (Cci) de Paris oppose l'Etat du Sénégal, représenté par l'Agence judiciaire de l'Etat, et la société sénégalaise Électricité du Rip (Edr), filiale d'Enco, unique opérateur privé national de fourniture d'électricité. Ce contentieux est né de la volonté de l'État du Sénégal de jouer sur le cout du prix de l'électricité. Les choses ont démarré un soir du 31 décembre 2016 quand le président de la République Macky Sall a décidé de baisser les tarifs de l'électricité. Une baisse qui passe mal. En effet, lors des négociations avec l'Etat du Sénégal liées à l'harmonisation tarifaire entre 2017 et 2019, les responsables d'Edr avaient, à plusieurs reprises, attiré l'attention de leurs interlocuteurs sur le caractère incertain du mode de compensation financière proposé alors par le ministère de l'Energie à travers le Fonds de soutien à l'électricité(Fse).



Ainsi, Edr n'a pas signé l'ad-dendum au contrat de concession proposé par le ministère de l'Ener-gie du fait du manque de disponi-bilité, dans la durée, des ressources du Fse en charge de la compensa-tion. Ceci représentait un élément essentiel de discussion à l'entame du processus de négociation avant que l'État du Sénégal ne décide subitement d'y mettre un terme, sans jamais répondre aux propositions du seul opérateur national, par courrier de Me Mame Adama Guèye au Mpe du 14 mai 2020.



Pourtant la société sénégalaise Électricité du Rip (Edr), filiale d'Enco, était l'unique opérateur privé national de fourniture d'élec-tricité. Il s'occupait du périmètre de Kaolack-Fatick-Gossas-Nioro. Les



•trois autres opérateurs privés opérant au Sénégal sont tous étran-gers, il s'agit de Comasel (filiale d'Onee du Maroc) en charge des concessions de Saint-Louis-Dagana-Podor et Louga-Kébémer, Era (filiale d'Edf de la France) en cbarge de la zone Kaffrine-Tamba-Kédougou, et enfin Sel Énergie (fi-liale de la Société Tunisienne d'Électricité et de Gaz) qui s'occupe de la zone de Mbour.



C'est ainsi que la filiale nationale Edr a formellement introduit, en octobre 2021, une demande d'arbitrage auprès du Tribunal de la Chambre de commerce international de Paris. Selon des documents consultés, cette clause était dans le contrat de concession signé en novembre 2012 entre l'État du Sénégal et Edr. Elle est représentée par le Cabinet sénégalais Me Mame Adama Guèye et Associés et la firme américaine Mayer Brown.



Quant à l'Etat du Sénégal, sa défense a été confiée par l'Agence judiciaire de l'État (Aje), comme à l'accoutumée, en cas d'arbitrage in-ternational, au Cabinet français La-zareff Le Bars. Dans le cadre de ce contentieux initié par Edr, les conseils de la société sénégalaise ont déploré l'attitude des représentants de l'État à l'égard de Edr, pourtant seul opérateur national privé sénégalais. En effet, dans les documents servis, les avocats ont dénoncé la technique du dilatoire visant un sabotage délibéré du dos-sier. En effet, la gestion du dossier par l'Agent Judiciaire de l'Etat est complètement décriée.



En effet l'AJE s'est engagé par écrit à verser des sommes considérables au Cabinet Lazareff Le Bars dans le cadre de cette procédure. Pourtant, dès le début de l'arbitrage, les avocats de l'Etat du Sénégal ont essayé d'empêcher une bonne conduite de la procédure en introduisant notamment une «demande de bifurca tion» remettant en question la compétence du Tribunal arbitral.



Selon des sources de L'Observa-teur, l'objectif premier de cette demande était de retarder le traitement du dossier dans le fonds. Au bout de huit mois d'at-tente, cette «demande de bifurca-tion» a été rejetée par le Tribunal arbitral par ordonnance du mai 2022.



Pourtant, le montant des frais légaux, même en cas de longs mois d'inactivité des avocats que l'État du Sénégal a consenti à payer au Cabinet parisien Lazareff Le Bars, est tout simplement exorbi-tant. Ce qui pouvait soulever plusieurs interrogations. Surtout si on se réfère à la lettre du 24 mars 2023 du Cabinet Lazareff Le Bars au Tribunal arbitral et celle de l'AJE envoyé le 31 mars 2023.



Pourtant, selon le règlement de la Cci, les frais d'arbitrage (hors frais d'avocats) doivent être pris en charge de manière équitable par les parties impliquées dans la procé-dure. Alors qu'Edr, en tant que de-manderesse, a payé, dès le début le l'arbitrage, sa part des charges, selon nos informations, l'AJE n'a pas régler sa part qui s'élève à 260 000 Dollars (environ 157 170 000 FCfa) qui incombait à l'Etat du Sé-négal. Devant ce défaut de paie-ment, le Tribunal arbitral a prononcé le retrait des poursuites au mois de février dernier. Seule-ment, ces mêmes charges peuvent être réintroduites par les plaignantes auprès de la Cci à tout mo-ment. Pourtant, l'AJE, par courrier adressé au Tribunal arbitral, certifie que le total des honoraires et frais engagés pour le compte du budget de l'État sénégalais, s'élève à 4 558 853 Euros, soit exactement 2 977 532 891 FCfa.



MAKHALY NDIACK NDOYE

Source: L'OBSERVATEUR