Contenu local : " La loi ne suffit pas" (Elimane H Kane)

La loi sur le contenu local a été voté, mais ce n'est pas suffisant, selon Elimane Kane, cofondateur de Mesure. C'est dans la chaîne de valeur, depuis l'exploitation jusqu'à la transformation et dans l'approvisionnement du circuit que nous pouvons booster l'économie. Ce n'est pas seulement le produit gaz ou pétrole qu'on peut vendre, dit-il sur le plateau de l'émission "Opinion" sur Walfadjri.





"Qu'est-ce que le Sénégal peut faire ? La question, c'est la qualification par rapport aux autres entreprises, la qualification à certains types de service. La plupart des entreprises sénégalaises ne sont pas qualifiées. Les grandes entreprises ont signé pour faire le boulot. Qu'est-ce qui reste pour le Sénéga ? Est-ce que les entreprises sénégalaises sont préparées ?", se demande-t-il.







Elimane Kane de préciser : "On n' a pas ces qualifications et on n'est pas préparé." Car la loi n'est là que pour organiser, mais les acteurs économiques ne pourront pas bénéficier de ce contenu local, parce qu'ils ne sont pas prêts".