Contrat Senelec-Akilee : L’Armp blanchit Makhtar Cissé

L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a tranché dans l’affaire du contrat des compteurs intelligents d’un montant de 187 milliards de Fcfa entre Senelec et la start-up Akilee dirigée par Amadou Ly.







Et c’est pour blanchir, révèle Libération, l’ex-Directeur général de la Senelec, Makhtar Cissé, et actuel ministre du Pétrole et des Énergies.





En clair, selon les vérificateurs de l’Armp, "les conditions de création d’Akilee sont conformes avec le droit commun des sociétés commerciales".





Mieux, "le contrat liant la Senelec à Akilee est le résultat d’un long processus de contractualisation placée sous l’égide des dispositions de l’acte uniforme de l’Ohada sur les sociétés commerciales".