Contrats de travail, syndicat dans l'entreprise... : Le ministre du Travail en visite à l'Hypermarché exclusive

Après plusieurs plaintes reçues, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions a entamé une tournée nationale pour visiter les entreprises du Sénégal afin de s'assurer de la conformité des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité au Code du travail et au Code de sécurité sociale. Pour la première journée, Yankoba Diemé, accompagné de l'inspecteur du travail, était à l'Hypermaché exclusive avant de se rendre au Port autonome de Dakar.









Une visite qui lui a permis d’échanger avec les employés et les employeurs pour savoir leurs conditions de vie. Abou, un des employés de l'Hypermarché exclusive, a dénoncé les horaires de travail et le traitement de certains d'entre eux.













Pour sa part, le ministre Yankoba Diémé est revenu sur le but de la visite. ‘’Nous sommes là pour la préservation de l’outil de travail, donner le cadre juridique réglementaire et protéger les employés dans leur droit, dans leur dignité. Le droit à la liberté, dont celle syndicale, après plusieurs visites à l'inspection du travail à faire un réquisitoire portant sur 11 observations qui devraient être respectées scrupuleusement. Force est de noter qu’il y a des efforts. Aujourd’hui, sur les contrats, l’entreprise a régularisé une cinquantaine de personnes. L’effectif est de 300 et même, elle fait des contrats de prestations de service, ce qui doit cesser immédiatement".









Un autre point était à l'ordre du jour, l’organisation d'une élection pour un délégué syndical. Le ministre se porte garant. "Il y a un plan de régulation qu’ils doivent corriger d’ici six mois que nous allons suivre avec un rythme régulier. Un point lié à l’élection du délégué du personnel, le syndicat est un droit fondamental. Nous avons instruit par l’inspection du travail que les élections se tiennent le 6 juillet et elles vont se tenir. Je vous le garantis. Et les difficultés qu’on a trouvées sont réglées. Les élections doivent se faire sur tous les travailleurs qui sont là, pas seulement ceux qui ont un contrat", rassure-t-il.

















Concernant les expatriés, le ministre du Travail donne un délai de 10 jours pour que tous les contrats soient sur sa table. ‘’Il y a une qui ne peut pas attendre le délai d’un mois, je ne valide pas. Je leur donne un délai de 10 jours pour les contrats d’expatriés. Sur 300, il y a 40 d’expatriés. Au nom du contenu local, c’est le ministère qui valide tout contrat d’expatrié. C’est une obligation. Je veux recevoir sur ma table les contrats dans les 10 prochains jours’’, exige-t-il.