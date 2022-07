Contre-expertise de l’autopsie sur le corps d’Idrissa Goudiaby: Le procureur de la République de Ziguinchor va réagir

Rapport d'Autopsie sur le corps d'Idrissa Goudiaby à Ziguinchor

Les sorties contre le procureur de la République de Ziguinchor se succèdent depuis la publication du premier rapport d’autopsie du corps d’Idrissa Goudiaby. Si ce n’est pas l’avocat de la défense, Me Amadou Diallo, c’est le leader de Pastef/Les patriotes. Ousmane Sonko est allé même jusqu’à dire que le maître des poursuites « a fomenté une autopsie de complaisance et a menti aux Sénégalais ». Ce, depuis les résultats de la contre-expertise de ladite autopsie révélés mercredi dernier et qui ont conclu à la mort de notre frère Idrissa Goudiaby par balle. Là où, le parquet de Ziguinchor avait annoncé un décès causé par un «objet tranchant».







Le patron de Pastef a aussi exigé de ce même procureur de restituer la dépouille du sieur Diatta, «kidnappé depuis un mois à la morgue de Bignona sous surveillance de la gendarmerie». «Et également, demande-t-il, de rendre public son rapport d’autopsie qui, de source sûre, a déjà conclu à un second assassinat par arme à feu».