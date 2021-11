Contre l’implantation du pôle urbain de Diass : Les populations encore dans la rue

La communauté Safi encore dans la rue

Les populations de la commune de Diass ont persisté, aujourd’hui, sur leur opposition à l’implantation, par l’Etat, d’un pôle urbain à Daga Kholpa. Elles étaient encore dans la rue pour manifester contre l’implantation dudit pôle. Au risque de voir leur commune rayée de la carte.





D’ailleurs, le projet des 100 000 logements de l’Etat a pollué les réseaux sociaux, disent ces manifestants sur les ondes de Walfadjri Fm. Un pôle qui n’existe que dans la tête des autorités. Car les populations disent ne pas être prêtes à accompagner l’Etat dans son plan.





Et pour cause ! Elles n’ont jamais été associées dans le processus d’élaboration. Pire, ces Diassois fustigent un manque de considération notoire envers leur communauté.