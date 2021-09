Contrôle conformité, de régularité et de respect de la réglementation touristique : 20 interpellations servies

15 résidences composées de 1.450 villas ont été contrôlées ce samedi par les directions du ministre du Tourisme et des transports aériens, de la police, des sapeurs-pompiers et de la Sapco.







20 interpellations ont été servies et à partir de lundi et les concernés seront entendus.





C'est dans le cadre d’une mission de contrôle de conformité, de régularité et de respect de la réglementation touristique au niveau des réceptifs hôteliers et résidences.

Des manquements et des points d'amélioration ont été décelés.





"On a constaté que certaines résidences qui normalement, devraient être privées, s’adonnent à l’activité d’hébergement touristique de manière clandestine. Cette situation nous a alertés dans la mesure où un établissement ou un réceptif qui n’a pas d’autorisation et qui s’adonne à l’activité d’hébergement présente beaucoup de risques vis-à-vis des visiteurs mais également, expose son propriétaire à diverses sanctions", a confié Ismaïla Dione, directeur de la Réglementation touristique.





Cet état de fait cause du tort à l’État puisque : "s’ils exploitent dans la clandestinité, il n’y a pas de taxes collectées, ils ne paient pas à l’État mais aussi, ça pose beaucoup de problèmes de sécurité. Dans la plupart ou la presque totalité des résidences visitées, on n’a pas vu d’extincteur à jour. Aussi, il y a des issues de sécurité dans les installations qui posent problème. Pour rappel, le drame qui s’est produit il y a une semaine est très révélateur parce que s’il y avait les issues qui respectent les normes, on aurait peut-être minimisé les dégâts".









Cette vaste campagne va se poursuivre dans les autres endroits de Saly, sur toute la Petite-Côte et dans les autres régions du Sénégal.