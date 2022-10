Contrôle des stocks et des prix : Abdou Karim Fofana prend le pouls à Tivaouane et Kaolack

Dans le cadre des préparatifs du Gamou, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, était en déplacement à Tivaouane le samedi 1er octobre et à Kaolack, le dimanche 2 octobre 2022.





« Conformément aux instructions du président de la République et en droite ligne des concertations coordonnées par le Premier Ministre, je suis venu échanger avec les consommateurs et les commerçants afin de m'enquérir des prix pratiqués ainsi que de leur conformité avec les mesures prises par l'Etat », a déclaré le ministre devant les acteurs du secteur réunis à Tivaouane et face à ceux de Kaolack.





Ces derniers, des importateurs aux consommateurs en passant par les grossistes, les demi grossistes et les détaillants, ont exposé leur satisfaction quant à l'action de l'Etat et la démarche du ministre avant de l'assurer de la disponibilité des produits, du respect, pour l'essentiel, des prix homologués par l'Etat, et de leur coopération avec les services du commerce pour une communication plus interactive, l'intensification des contrôles et l’application de la loi dans toutes sa rigueur.





Ils ont aussi pointé quelques difficultés liées notamment à la répartition des marges bénéficiaires, au transport des produits, au stockage, au matériel de transformation.

Tous ont fait un plaidoyer pour la production et le consommer local rejoignant ainsi le Président Macky Sall dans son appel au changement des habitudes alimentaires.





«Entre mars et octobre 2022, a rappelé Abdou Karim Fofana, l'Etat a consenti à des efforts de l'ordre de 620 milliards FCFA pour éviter une flambée des prix malgré le contexte international difficile.»





Le ministre a aussi, durant cette descente sur le terrain, rendu visite aux guides religieux de Tivaouane et Kaolack et a présenté les condoléances du Chef de l'Etat à Darou Mousty, à la suite du rappel à Dieu de Serigne Abdourahmane Mbacké.