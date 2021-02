Contrôle technique : Les nouvelles mesures d’allégement du ministère des Transports

Les usagers du centre de contrôle technique de Dakar peuvent pousser un ouf de soulagement. Le ministère des transports terrestres vient de donner suite à leurs complaintes. En effet, Mansour Faye a pris une batterie de mesures tendant à « soulager les usagers et à diminuer le flux de véhicules qui fréquentent quotidiennement le centre de contrôle technique de Hann et impactent sur la qualité de la circulation au niveau de l’autoroute Malick Sy-Patte d’Oie ».Ainsi, à compter du lundi 22 février et ceci pour un mois (soit jusqu’au 21 mars), à partir de 8 heures, les opérations suivantes seront déroulées: « contrôle visuel de tous les véhicules légers de moins de 10 ans au niveau de Cices. Première visite technique de tous les véhicules usagers de plus de 3 ans au service des mines de Colobane. Réservation de deux lignes au centre de contrôle technique de Hann pour un contrôle visuel des véhicules de catégorie taxi urbain ou interurbain, pour la durée de l’opération ».