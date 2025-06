Convention ASPT – Syndicat d’initiative Tourisme : Une maison du tourisme bientôt érigée à Saint-Louis

Ville historique du Sénégal et patrimoine mondial, Saint-Louis, s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa stratégie de développement touristique. Une Maison du tourisme y sera bientôt érigée, fruit d’une convention signée entre l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) et le Syndicat d’initiative de tourisme de Saint-Louis.





Cette initiative marque un tournant majeur dans la politique de territorialisation de la promotion touristique prônée par l’ASPT. Selon Dr Adama Ndiaye, directeur général de l’agence, cette maison du tourisme vise à offrir à Saint-Louis une plateforme moderne pour valoriser son patrimoine culturel, naturel et historique.





« Ce projet s’inscrit dans la dynamique de la territorialisation de l’action de promotion touristique de l’ASPT. Nous avons trouvé un syndicat d’initiative réceptif à notre démarche, et aujourd’hui, avec cette convention, nous franchissons une étape concrète vers la mise en œuvre de la première maison du tourisme du pays », a déclaré Dr Adama Ndiaye, lors de la cérémonie de signature.





La Maison du tourisme aura pour mission de centraliser, diffuser et promouvoir l’offre touristique de Saint-Louis. Elle abritera un centre d’information doté d’outils numériques, dont l’application "Sénégal en un clic", qui facilitera l’accès à l’information, aux réservations et aux services pour les visiteurs.





Mais ce n’est pas tout. Elle offrira également un espace de valorisation du tourisme local et des terroirs, en lien avec un projet plus vaste de création de maisons du tourisme dans les six pôles touristiques du pays. Saint-Louis aura ainsi le privilège d’accueillir la première de ces structures innovantes.





Pour Bachir Cissé, président du Syndicat d’initiative de tourisme de Saint-Louis, cette convention est une reconnaissance des efforts consentis par les acteurs locaux.





« C’est une grande satisfaction. Cette maison du tourisme arrive à son heure. Elle va renforcer le rôle du syndicat dans le développement du tourisme local. C’est aussi un signe fort de confiance de l’ASPT envers Saint-Louis », a-t-il salué.





Ce projet ambitieux devrait contribuer à renforcer l’attractivité de la région nord, à stimuler les activités économiques liées au tourisme, et à mieux intégrer les communautés locales dans les dynamiques de développement.