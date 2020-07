Convention de partenariat entre le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (MULHP) et la Fondation du Port Autonome de Dakar (FPAD)

Je suis très heureux de sceller, par la signature de cette convention, un partenariat qui, sans nul doute, sera fécond.

Cette collaboration est une contribution bienvenue à la concrétisation de programmes tels que le “Sénégal zéro déchet” mais aussi un outil pour poursuivre l’aménagement et l’amélioration du cadre de vie des Dakarois.





En effet, partant d’une ambition d’assainissement de l’espace urbain, le gouvernement, à travers le MULHP, plus précisément la Direction générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP) et l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG), a lancé le programme “Sénégal zéro déchet”.

Dans l’optique d’une harmonisation de ce programme national dans les structures publiques maritimes, les autorités portuaires et le Ministère ont décidé de conjuguer leurs efforts, à travers cette convention, pour construire ensemble un schéma intégré de gestion des déchets solides dans l’enceinte du Port et d’amélioration du cadre de vie dans la région de Dakar, à travers :





l’aménagement des espaces publics urbains ;





le désencombrement et le désensablement d’espaces publics ;





la caractérisation des déchets ;





la capacitation des acteurs ;





l’accompagnement des initiatives de promotion de la salubrité et de lutte contre l’insalubrité à l’échelle régionale ;





la recherche de solutions durables, l’élaboration et le partage de schémas innovants d’organisation, de collecte des déchets et de nettoiement.





Afin de mener à bien ces missions, nous sommes conscients des défis et des obligations que chacune des parties se devra d’honorer. C’est ainsi que le Ministère dont je conduis l’action s’engage à :





élaborer le plan stratégique de gestion des déchets du PAD avec les parties prenantes ;





identifier et quantifier les déchets produits par le Port de Dakar ;





réaliser l’étude de faisabilité sur la gestion des déchets au Port de Dakar ;





identifier des filières de valorisation pour chaque déchet sélectionné ;





mettre à disposition un ingénieur génie civil pour le dimensionnement du nouveau système de gestion des déchets du Port de Dakar ainsi qu’un géomaticien ;





mettre en œuvre, ensemble, des activités de désencombrement et de nettoiement dans la région de Dakar ;





mettre en place un dispositif de collecte des déchets assimilables à des déchets ménagers et des déchets industriels banals (DIB) dans l’enceinte du du Port de Dakar et de ses alentours ;





aménager et sécuriser les espaces libérés ;





mettre en œuvre en commun un plan de communication ou de sensibilisation ;





étudier la faisabilité technique de la mise en place d’une unité de traitement des DIB au Port de Dakar;





promouvoir et soutenir toutes les actions visant l’amélioration du cadre de vie dans l’enceinte du Port et ses alentours, notamment en matière de pavage, de nettoiement terrestre des terre-pleins, routes et hangars banalisés et d’aménagements d’espaces verts.





Accompagner, à travers sa Fondation, le PAD dans son programme d’habitat social « Un portuaire, un toit ». Cet accompagnement fera l’objet d’une convention spécifique dont les termes seront définis d’un commun accord.





Monsieur Le Directeur Général, connaissant votre attachement à l’espace vital et au mieux vivre de nos concitoyens, je suis confiant quant au respect des engagements pris et formalisés dans cette convention.





De la gestion très dynamique et rigoureuse de la structure que vous dirigez, transparait un style efficace et moderne.

J’ose ainsi espérer que nous tirerons le meilleur de ce partenariat.





Pour finir, je voudrais féliciter Monsieur le Directeur Général du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP) et Monsieur le Coordonnateur de l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides pour la qualité du travail déjà accompli et les exhorter à poursuivre dans cette dynamique.

Je vous remercie de votre aimable attention.





Abdou Karim Fofana,

Ministre de l’Urbanisme,

du Logement et de l’Hygiène publique





A l’entame de mes propos, j’éprouve un immense honneur de me retrouver parmi vous, à l’occasion, de cette cérémonie solennelle de signature de convention de partenariat entre la Fondation du Port Autonome de Dakar et le Ministère l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène publique. Le moment est à la fois historique et important pour les deux institutions !





En effet, comme nous le savons tous, la Fondation du Port Autonome de Dakar, est résolument engagée, au travers le pilotage de sa mission de responsabilité sociale, d’accompagner les pouvoirs publics et leurs démembrements dans leur effort quotidien de construction nationale.





Ainsi, répondant à l’appel de Monsieur le Président de la République, relativement au programme « Sénégal zéro déchet », la fondation du Port Autonome de Dakar,en synergie avec les structures sectorielles internes du Port concernés, s’est très tôt impliquée aux côtés de la Direction générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP) et l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG), pour mieux assumer notre vocation d’entreprise citoyenne en prenant une part active dans la mise en œuvre de ce programme.





Monsieur, le Ministre, je puis vous affirmer en ma qualité de président de la Fondation du PAD, que nous serons aux côtés de l’UCGC et de la Direction du cadre de vie pour construire, ensemble, un schéma intégré de gestion des déchets solides partout où se posera cette nécessité, pour aboutir:





à l’aménagement des espaces publics urbains ;

au désencombrement et au désensablement d’espaces publics ;

à l’amélioration du cadre de vie des populations, entre autres ;





Par ailleurs, vous conviendrez avec nous, Monsieur le Ministre, que l’ambition de notre fondation ne peut être satisfaite, dans le cadre de ce programme si cher a Monsieur le Président de la République sans une bonne gestion de notre cadre de vie et donc de notre environnement de travail.





C’est pourquoi, en rapport avec la Préfecture et la ville de Dakar, des opérations de désengorgement, journées de nettoiement au port au niveau de toutes les zones, le nettoiement du phare des mamelles, le nettoiement du cimetière de soumbedioune, entre autres furent co organisées avec la participation judicieuse et remarquée de l’UCG.





Ainsi, la convention que nous allons mettre en œuvre vient à point nommé, d’autant qu’elle va consolider les acquis existants tout en nous donnant les possibilités de réaliser d’autres objectifs.





Dans le même ordre d’idées, il me plaît de rappeler quelques-uns des engagements de la fondation, engagement qui tournent autour de :





la mise en place d’un dispositif destiné à assurer le service de nettoiement au quotidien ;

la sensibilisation et la mise en place d’une équipe verte, relais auprès des acteurs ;

la sensibilisation des acteurs portuaires au système de tri de leurs déchets plastiques/métaux/verres/papiers/autres cibles ;

la sensibilisation des acteurs sur la maitrise des éco-gestes en matière de réduction et de gestion des déchets ;

la production des supports de communication et de sensibilisation à la gestion et à la réduction des déchets ainsi que l’amélioration du cadre de vie ;

la prise en charge des agents chargés de la caractérisation des déchets.





Je ne doute pas qu’avec l’expertise et l’appui de vos techniciens, notre ambition de disposer d’un Port propre et vert, sera bientôt grâce à ce partenariat une réalité.





Enfin, mes propos, soyez rassuré, Monsieur le Ministre de notre engagement et de notre détermination sans faille, pour la bonne mise en œuvre de ce partenariat qui, sans doute nous permettra, d’apporter notre modeste contribution dans la bonne tenue de notre cadre de vie dans une ville propre et désencombrée.