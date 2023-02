Convention de partenariat : la BICIS s'allie au groupe Sup de Co pour faciliter l'insertion des jeunes

Dans le cadre d'un partenariat ,qui vise à faciliter les possibilités de stage ou d'insertion de ses étudiants, le Groupe Sup de Co a accueilli ce 31 janvier une délégation du groupe BICIS. Les deux entités ont procédé à la signature d’une convention de partenariat au profit des étudiants. Accompagné de la directrice des ressources humaines, le directeur de la BICIS, Samir Mezine, s'est dit fier de pouvoir détecter des talents au sein du groupe Sup de Co.





Le Directeur Général adjoint de Sup de Co, Abdou Aziz Sy de préciser qu’au sein du groupe “l'entreprise fait partie de la formation". Il a également magnifié le fait que la BICIS fasse partie des institutions qui permettent l'intégration rapide des jeunes cadres.