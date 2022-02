Convention sur les droits de l’enfant de l’Oci : La ministre de la Femme invite les acteurs à s’approprier du projet

Convention de l'Oci sur les droits de l'enfant avec Dieguy Diop Fall

La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a présidé, ce lundi 31 janvier 2021, la consultation nationale sur le projet de convention de l’Organisation de la conférence islamique (Oci) relative aux droits de l’enfant en islam.





Une rencontre qui s’inscrit dans la volonté de l’Oci de favoriser la promotion et la protection des droits de l’enfant dans les États membres, par l’adoption de cadres et mécanismes susceptibles d’atténuer les effets pervers des transformations sociales, économiques et environnementales. Ce projet s’articule autour de 30 articles.





La contribution inestimable des associations religieuses, des organisations non gouvernementales, de la société civile et des partenaires au développement a été saluée par la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de la petite enfance.





«Les acteurs doivent faire du projet de la convention de l’Organisation de la coopération islamique relative aux droits de l’enfant en islam, une radioscopie approfondie à travers leurs expériences, en vue de soumettre au gouvernement leur observation à ce sujet, avant sa soumission et sa ratification à Djeddah», a déclaré la ministre Ndèye Saly Diop Dieng.





Une mention particulière a été faite pour le Bureau de l’Unicef à Dakar et pour Madame la Représentante-Résidente pour le précieux soutien apporté à l’organisation de cette session et pour l’engagement pris d’accompagner ce processus de gestion participative et inclusive de tout l'écosystème relatif à la protection des enfants.





«Chaque enfant doit pouvoir grandir selon les principes du droit et la protection de l’enfant, aller à l’école, avoir droit à la santé et évoluer aussi à l’abri de toute sorte de violence sous toutes ses formes», a souligné Mme Laeticia Bazzi.