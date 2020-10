Convocation au CSM : La société civile apporte son soutien à Téliko

La traduction de Souleymane Téliko devant la chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature ne concerne pas uniquement la famille judiciaire. Des organisations de la société civile ont aussi apporté leur soutien au président de l’Union des magistrats sénégalais.Il s’agit du Forum Civil, du Synpics, d’Amnesty International Sénégal, de Y en a marre, de la Raddho et de la Lsdh qui, travers un communiqué conjoint, ont dénoncé l’attitude de la chancellerie.«La traduction de Monsieur Teliko devant l’organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature est totalement injustifiée et apparait comme une énième tentative de museler l'Ums et son président, dans leur combat pour l'indépendance de la Justice», regrettent les signataires.Birahim Seck, Bamba Kassé, Seydi Gassama et Cie invitent le ministre de la justice Me Malick Sall à ‘’renoncer à toute tentative de bâillonnement des juges » et de travailler à garantir l’indépendance de la justice.