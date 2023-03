Convocation d’un prestataire : Kopar Express apporte des précisions





La plateforme va plus loin en déclarant que toutes les transactions sont traçables, transparentes et sécurisées et que s'attaquer à eux c'est "briser l'espoir de ces milliers de sénégalais en situation précaire qui trouvent des donateurs tous les mois sur la plateforme".





Pour rappel, un des prestataires de la plateforme a été convoqué en début de semaine pour une audition à la Sûreté urbaine. «Nous avons foi en la justice et aucun fait ou indice n’a démontré un quelconque lien de Kopar Express aux chefs d'accusation cités», lit-on dans le document. Kopar Express est une plateforme de services de rechargement téléphonique, d'abonnement de forfait mobile, de financement participatif en ligne (collecte de fonds, tontine) et de paiements de facture, de scolarité et de salaire.

La réaction de la plateforme ne s’est pas fait attendre. Cela fait suite à l’arrestation d’un de leur prestataire et actionnaire convoqué le 27 février 2023. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Kopar Express précise ne se réclamer d’aucune obédience politique ou religieuse et que les collectes à vocation politique représentent moins de 3% de leur activité.