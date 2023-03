Convocation de Hadjibou Soumaré à la SU : Ses alliés montent au créneau

Les partisans de l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré dénoncent et jugent arbitraire sa convocation, ce jeudi, à la Sûreté urbaine. Ces membres de la coalition Hadjibou 2019 comptent sonner la mobilisation pour que le leader du mouvement Démocratie et République soit libre de ses mouvements.







«Un homme comme Hadjibou Soumaré, un homme crédible, un fonctionnaire, un produit de l’État que personne n’a jamais vu ou entendu dans un problème. Aguibou est un homme sérieux qui fait bien son travail, un intellectuel hors pair. Il est calme et doué par sa pertinence. Aujourd’hui, on ne comprend pas l’État du Sénégal qui, si nous posons des questions sur un fait pour savoir, nous envoie en prison. Ce qui veut dire qu’on nous refuse le droit de demander en tant que citoyen. Le président Hadjibou Soumaré n’a fait que demander et il en a pleinement le droit, car c’est un citoyen sénégalais, un intellectuel, un grand fonctionnaire. Il fut le Premier ministre et le président de la Commission UEMOA. Ce que Macky veut faire là, c’est extrêmement grave et on n’acceptera jamais cette forfaiture. Il faut que le président de la République arrête. On ne comprend plus Macky. Hadjibou n’a fait que poser des questions. Mais servez-lui une réponse au lieu de le convoquer à la police. En tout cas, nous les alliés d'Adjibou Soumaré n’accepterons pas cette injustice», fustige Abdoulaye Mao Fall, le président du PDR Jaambar sur RFM.