Convocations de Dj Malick par la police : “Dénoncer la corruption est-il devenu un délit au Sénégal?” (Yen a Marre)

Dans un communiqué reçu par Seneweb, le mouvement Y’en a Marre dénonce les convocations répétées de Dj Malick, l’administrateur de la page “Luttons contre l’indiscipline au Sénégal”.







Selon Y’en A Marre, il “subit une persécution injustifiée venant de nos autorités judiciaires, depuis que sa page Facebook connue pour son engagement dans la lutte contre l’incivisme, a dénoncé à travers une publication, le comportement de certaines de nos forces de l'ordre lors de contrôles routiers”.







En effet, DJ Malick a été convoqué le vendredi 18 septembre dernier à la brigade de la cybercriminalité, ensuite ce lundi 21 septembre et doit y retourner le jeudi 24 septembre 2020.







Pour le mouvement, “nos autorités publiques doivent veiller à ce que chaque citoyen puisse jouir sans crainte et sans subir d'intimidation ni de harcèlement, de son droit à la liberté de dénonciation. Mais tout porte à croire qu'elles veulent faire de ces interpellations une arme pour s'en prendre aux valeureux patriotes. Et les agents coupables de tels faits ne sont jamais mis en cause, jamais inquiétés”.







En effet, Y’en a Marre estime que la “loi qui vise les diffuseurs d'images et de vidéos d'agents de l'État pris en flagrant délit de corruption, devrait protéger toutes les initiatives citoyennes visant à exiger la transparence dans la gestion des affaires publiques en dénonçant les actes contraires à loi, posés par des agents administratifs”.







Ainsi il “condamne l'acharnement de la police nationale sur l'administrateur de la page "Luttons Contre l'Indiscipline au Sénégal". Car, sa place n'est ni au commissariat, encore moins en prison”.







D’ailleurs c’est pour cette raison que Y'en a marre exige “l'arrêt immédiat de ces convocations intempestives”, et propose par ailleurs “une révision de la loi sur la diffusion d'images d'autrui, surtout quand la dénonciation citoyenne concerne des agissements illégaux d'agents de notre administration publique”.