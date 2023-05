Coopération décentralisée : Le Président du département de Seine-Saint-Denis (France) reçu par le ministre Mamadou Talla

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires (MCTADT) a reçu, mardi 2 mai 2023, le Président du Département de Seine-Saint-Denis, Monsieur Stéphane Troussel, en déplacement à Dakar à l’occasion du Forum mondial de l’Economie sociale et solidaire (ESS). Il était accompagné de M. Oumarou Doucouré, Conseiller du Président et Premier Adjoint de la ville de La Courneuve, de Mme Sarah Ouattara, Entrepreneuse et de Mme Charlotte Lepri, Directrice de l’Action internationale.





L’audience avec le Ministre en charge des Collectivités territoriales a permis à Stéphane Troussel, Président du Département de Seine-Saint-Denis de revenir sur des actions phares de sa collectivité territoriale. Ainsi, par son action internationale, le Département entend contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Il promeut les valeurs d’inclusion sociale et de solidarité. Son action est attentive à l’urgence climatique, à la mobilité des jeunes, à l’insertion professionnelle et au soutien du tissu associatif départemental, dans une dynamique concertée.





A l'international, le Département de Seine-Saint-Denis est en collaboration avec plusieurs pays (territoires palestiniens, Algérie, Maroc, Vietnam, Mexique) dans le cadre de la coopération décentralisée. Il souhaite nouer de nouveaux partenariats avec d’autres pays comme le Sénégal.





Le Président Troussel souhaite structurer un partenariat avec des collectivités territoriales sénégalaises en soutenant les filières de l'Économie sociale et solidaire et valoriser les diasporas sénégalaises du Département.