Cooperation : HUAWEI amorce le défi de l'employabilité numérique

La deuxième édition de la cérémonie de Remise des récompenses du prix Huawei I.C.T compétition Sénégal 2020 s'est déroulée ce jeudi. La cérémonie a été présidée par le miniistre de l'Enseignement supérieur et des Télécomunications et l'Ambassadeur de la République de Chine au Sénégal. Cette deuxième édition du prix Huawei Huawei ICT Compétition est une perpétuation de la tradition des efforts consenties par le géant chinois des télécommunications en vue de la construction d’un écosystème en TIC solide au Senegal.





La deuxième édition du prix HUAWEI n'a pas dérogé à la tradition dans l'optique de renforcer l'ecosystème des TIC au Sénégal. Dans son discours de bienvenue, le directeur général de HUAWEI devant les autorités de l' Enseignement supérieur au Sénégal et les recipiandaires, a rappelé les objectifs de sa compagnie pour l'avenir des TICS au Sénégal.





‘’ L’éducation est un pilier de l’employabilité des jeunes. Cette conviction du Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, que nous partageons, fera de la société sénégalaise de demain, une société innovante et inspirante pour l’ensemble de la sous-région.

Huawei en tant que société qui exerce sa Responsabilité Sociétale des Entreprises, va continuellement accompagner le Sénégal dans le domaine de l’éducation, former plus de jeunes talents en TIC, et enfin contribuer à la transformation digitale du pays... Les graines de talents en TIC que nous semons aujourd’hui, vont prospérer et se transformer en arbres majestueux dans l’écosystème des TIC au Sénégal ", a précisé le Directeur Général de Huawei Sénégal.





Des resultats remarquables avaient été obtenus avec la première édition de ce concours qui avait posé les bases de la construction d’une plateforme destinée aux jeunes talents en TIC au Sénégal pour l’apprentissage et les échanges. Cette année, un regain d’intérêt pour les TIC est constaté avec 1270 inscriptions à la compétition. Ainsi, 30 talents ont été choisis pour participer au programme de formation dénommé « Seeds for the future » en octobre. 5 étudiants ont reçu une bourse complète, offerte par l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Sénégal, pour étudier dans les universités célèbres de la Chine.





2 équipes ont participé à la Huawei ICT Compétition Régionale en tant que représentants du Sénégal. L’équipe en Network Track est qualifiée à la Huawei ICT Compétition internationale qui s’est tenue en novembre.





Prenant la parole à cette cérémonie de remise de récompenses, le ministre de l’Enseignement supérieur a tout d’abord transmis un message du président de la république aux boursiers, aux étudiantes et étudiants. " Je sais que le Sénégal tout en entier est avec vous, avec sa tête, son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall m'a demandé de vous transmettre ses vives félicitations, et vous dit qu'il apporte attention particulière à vos études et vos séjours dans ce pays, il vous recommande fortement de revenir dans votre pays participer à son développement. Travaillez dur, et revenez avec distinction.! " lance M. Cheikh Oumar Hann.