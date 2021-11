Coopération USAID-Sénégal : L’exposition «Demb ak Tey» célèbre 60 ans de partenariat

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a 60 ans au Sénégal. Un anniversaire qu’elle compte célébrer du 3 au 5 novembre au Sénégal et à sa manière.





En effet, pour marquer ses 60 ans de partenariat avec le Sénégal, l’USAID a organisé une exposition intitulée «Demb ak Tey» (d’hier à aujourd’hui) dont le vernissage a lieu ce mercredi 3 novembre à Dakar.





Ouverte au public, cette expo propose de découvrir les photos de la cérémonie d’ouverture et quatre «villages» thématiques, à savoir : l’éducation, la santé, la croissance économique inclusive et la gouvernance. Elle met en scène plus de 20 stands présentant les projets de l’USAID et du Corps de la paix, qui célèbre également son 60e anniversaire.





Au cours de cette cérémonie officielle suivie du vernissage de l’exposition qui a noté la présence du secrétaire général du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Aliou Ndiaye, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal, Son Excellence Dr Tulinabo S. Mushingi, a souligné qu’au cours des six dernières décennies, le peuple américain, à travers l’USAID, a noué, avec le peuple sénégalais, un partenariat axé sur «l’amélioration des conditions de vie, par la création d’emplois, l’accès amélioré à l’éducation et aux soins de santé, le renforcement des institutions démocratiques et le développement du secteur agricole, en vue d’accroître la production et les revenus».





La rencontre, qui a noté également la présence du directeur de l’USAID au Sénégal, Peter Trenchard, a été marquée par des témoignages de bénéficiaires de programmes de l’USAID, d’hommages à des employés locaux de l’USAID pour services rendus pendant de nombreuses années et une exposition photos retraçant le parcours de l’agence au Sénégal au fil de ces soixante dernières années.





Dans le cadre de la célébration des 60 ans d’existence au Sénégal, il est prévu également des tables rondes sur l’entrepreneuriat des jeunes, l’appui du gouvernement des Etats-Unis au Sénégal et la stratégie de l’USAID pour faire face au changement climatique au Sénégal.





Une occasion donc de reconnaître le travail accompli par l’agence américaine au cours de ces 60 ans, grâce à son partenariat de «longue date» avec le Sénégal et son peuple pour «relever des défis majeurs de développement».