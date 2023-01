Coris Bank ouvre une nouvelle agence à Dakar Plateau

Dans le souci de se rapprocher davantage de sa clientèle, le groupe Coris Bank International a inauguré, ce jeudi 5 janvier, sa nouvelle agence à Dakar Plateau. Cette infrastructure de 3 étages, peinte aux couleurs traditionnelles de la société panafricaine (bleu et blanc), est la 20e ouverte au Sénégal.





L’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs invités dont le représentant du maire de Dakar, des fidèles clients, des collaborateurs du groupe et du Directeur Général adjoint de Coris Bank international Sénégal, Prosper Zongo. Ce dernier est revenu sur les particularités de la nouvelle structure qui, bien qu’elle sera ouverte à tous, accordera une importance particulière à sa clientèle « Premium » : « C’est une agence moderne, déjà par l’aménagement des couleurs. Nous avons des conseillés spécialisés qui seront là pour pouvoir vous orienter dans toutes vos activités. L’idée étant de vous permettre de vous developper et de grandir avec Coris ».





Coris Bank en est à sa deuxième agence ouverte à Dakar Plateau. Prosper Zongo d’ajouter que l’une des raisons ayant motivé l’ouverture de ce nouvel édifice est parti d’un constat : « Nous avons fait la remarque qu’au niveau de l’agence de Plateau, il y a beaucoup d’affluence au point que certains clients sont obligés de rester dehors, vu qu’il n’y a pas suffisamment de places assises ».





S’adressant à une cible large (commerçants, salariés…), Coris Bank International Sénégal se distingue particulièrement dans l’accompagnement des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI).





Dans cette mission, la banque ne se contente d’apporter un soutien financier, elle va bien plus loin. « D’abord, on a un rôle de conseiller. Parce que le banquier, c’est d’abord un conseiller. On peut par exemple trouver une PME/PMI qui n’est pas formalisée et qu’on peut conseiller de le faire. Ainsi, nous voulons les aider à passer le cap de PME/PMI à grande entreprise », explique BINTA Kane Diallo, responsable marketing-communication à Coris Bank.