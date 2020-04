Coronavirus : la dernière photo publiée par Didier Raoult a beaucoup intrigué les internautes

Cette semaine, Didier Raoult a rencontré Emmanuel Macron et il lui a même présenté une nouvelle étude dans laquelle il annonce que 91% des personnes soignées avec le mélange de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine ont été guéries en moins de 10 jours.





Ce samedi 11 avril 2020, le professeur a prouvé, sur Twitter, qu'il entretenait toujours "un lien avec l'Afrique", photographie à l'appui. "Merci à Cheikh Sokhna et Idir Bitam qui dirigent des laboratoires intégrés à l'IHU, au Sénégal et en Algérie, et aux Prof. Mboup et Muyembe qui font partie de notre conseil scientifique", a-t-il écrit en légende, faisant référence au fait que plusieurs pays africains (dont le Sénégal, le Burkina Faso, l'Algérie et le Maroc) ont mis en place un traitement contre le coronavirus à base de chloroquine.





Cette photographie postée par Didier Raoult n'a pas tardé de faire réagir les internautes, qui ont trouvé un nouveau surnom au professeur : Chloroquine Dundee.