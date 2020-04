Coronavirus : le Covid-19 met la presse africaine au pas

C'est justement ces autorisations qui posent problème au Gabon.

Contraints de quitter les bureaux à 17 heures afin d'éviter de tomber dans les embouteillages qui précèdent le couvre-feu de 19h à Libreville, plusieurs médias se plaignent de ne plus pouvoir effectuer leur travail normalement, pour n'avoir pas reçu une dérogation des autorités.

Mercredi, les éditeurs de presse privée se sont réunis à Libreville, la capitale, pour lancer un cri d'alerte sur ce qu'ils appellent une discrimination.

"Difficile d'accéder aux sites de prise en charge des malades, il nous manque des moyens de protection comme les masques et les gels hydro alcooliques", confie à la BBC Lathière Mebale, l'un des responsables du collectif des éditeurs de presse privée du Gabon.

Les imprimeries sont aussi au ralenti, tout comme les kiosques à journaux de Libreville.

Les parutions écrites dont le quotidien gouvernemental ont de la peine à s'afficher dans les kiosques qui sont à l'arrêt à cause du confinement.

A Yaoundé et Douala, les médias s'adaptent





Au Cameroun voisin, pays le plus touché en Afrique centrale avec plus de 1000 cas de contamination, il est difficile de voir les foules habituelles devant les kiosques des grandes villes comme Yaoundé et Douala.





Distanciation sociale oblige, les "titrologues" (terme local pour désigner ceux qui s'agglutinent pout lire les grands titres de journaux devant les kiosques) ont disparu ou viennent de moins en moins.





Mais dans les rédactions, ça tourne jusqu'à des heures tardives. Le pays n'est pas sous couvre-feu.





Mutations, l'un des titres privés les plus lus du pays, a adapté ses pages.





Selon Georges Alain Boyomo le directeur, son journal a créé de nouvelles rubriques pour coller à l'actualité, "principalement l'actualité décalée… ça détend mieux en cette période de confinement".





Une continuité de service qui ne devrait pas tromper, insiste M. Boyomo.





"Nous avons baissé le tirage de moitié. Les abonnés sont privilégiés. Portion congrue aux kiosques. Ventes en lignes maximisées. L'essentiel du contenu éditorial porte sur le Covid-19", ajoute-t-il.





Plusieurs chaines de télévision ont maintenu leurs émissions de débat qui reçoivent des invités en plateau le dimanche ou en fin de soirée pour débriefer l'actualité.





Ce n'est pas le cas pour Balafon Radio, une antenne de Douala, qui a plutôt opté pour "le télétravail pour une bonne partie du personnel, et surtout pour ne plus recevoir des personnes de l'extérieur, même les partenaires, afin de limiter la propagation du virus", explique à la BBC Cyrille Bojiko son promoteur.





"La crise sanitaire n'est pas sans impact sur les revenus du média. La plupart de nos annonceurs sont dans l'industrie de la consommation. Avec le ralentissement de l'activité économique, plusieurs de nos partenaires ont retiré leurs annonces", déclare M. Bojiko.





Prudence de Lomé à Cotonou





Au Togo, la première personne décédée du Covid-19 est un journaliste.





C'est donc avec prudence que les journalistes togolais couvrent cette crise sanitaire.





"Ce n'est qu'en cas d'urgence majeure que les journaliste descendent sur le terrain. Nous les sensibilisons à privilégier le travail à distance et l'usage du téléphone pour vérifier l'information", confie Isidore Kouwonou, secrétaire général du syndicat des journalistes togolais joint par la BBC.





Le pays compte à ce jour 85 cas de coronavirus, et le gouvernement a décrété l'état d'urgence assorti d'un plan de riposte de 400 milliards de francs CFA, dont une partie est dédiée à l'aide aux secteurs d'activité touchés par la crise, mais la presse n'est pas prise en compte.





Le syndicat dit avoir relancé les autorités en vain, pour demander de l'aide.





Priorité à la bonne information, c'est le défi que s'est donné le syndicat des journalistes au Bénin qui partage une longue frontière avec le Togo.





Les responsables organisent des sensibilisations pour apprendre aux journalistes à donner la bonne information, tout en se protégeant contre la maladie.