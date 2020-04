Coronavirus : "j'ai plus peur d'aller en quarantaine que d'avoir le Covid-19"

Et ses craintes ont été renforcées la semaine dernière après que des dizaines de personnes ont tenté de sortir d'un centre d'isolement de l'université Jomo Kenyatta à Nairobi, en invoquant des conditions insupportables.

"D'abord parce que nous ne pouvons pas payer et ensuite parce que cela n'a aucun sens scientifique de continuer à rester au centre", a déclaré Simon Mugambi, l'un des candidats à l'évasion.

D'autres ont parlé de leur angoisse psychologique et mentale après que le gouvernement a prolongé leur séjour au-delà de 14 jours.

Mais le groupe a été contraint de rentrer. Selon les mots d'un autre : "c'est comme si vous étiez condamnés... c'est comme si vous étiez à la merci du gouvernement."

Elle a également laissé partir une de ses nounous, qui est venue aider à s'occuper des jumeaux pendant la semaine, car elle craignait que son utilisation des transports publics ne rende la famille vulnérable à l'infection.





Banner

Les restrictions du Kenya en matière de coronavirus :





• Fermeture des frontières et restriction des vols





• Couvre-feu nocturne entre 19h00 et 05h00, heure locale





• Aucun voyage à destination ou en provenance de la capitale Nairobi et de certaines parties des comtés voisins de la ville. Ces mesures s'appliquent également à certains comtés côtiers





• Fermeture des écoles, des pubs, des lieux de divertissement, des églises et des mosquées





• Toute personne tenue de porter un masque facial en public est arrêtée si elle ne le fait pas





• Les employeurs sont encouragés à permettre à leur personnel de travailler à domicile





• Tous les lieux de travail doivent disposer d'une zone de lavage des mains à l'eau et au savon ou d'un désinfectant agréé pour les mains





• Les transactions sans espèces sont encouragées





Banner

Fin mars, le gouvernement disposait de plus de 50 installations de quarantaine dans les hôtels, les foyers d'accueil des écoles et des universités, qui coûtent entre 20 $ (12 075 FCFA) et 100 $ (60 365 FCFA) par nuit.





Certaines d'entre elles ont maintenant fermé, mais au moins cinq d'entre elles sont soumises à une troisième période de quarantaine. Sur les 2 336 personnes mises en quarantaine, 425 y restent.





Certaines s'en sortent mieux que d'autres





Un pilote de Kenya Airways, arrivé de Dubaï le 24 mars, a déclaré à la BBC que la compagnie aérienne payait la note d'hôtel pour lui et son équipage - et leur avait proposé des séances de conseil.





Etre confiné si longtemps loin de sa famille est mentalement difficile, a déclaré le pilote, qui a requis l'anonymat