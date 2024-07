Corps de l’homosexuel brûlé à Kaolack : Karim Xrum Xax monte au créneau

Les familles des personnes arrêtées dans l'affaire du cadavre du présumé homosexuel brûlé à Kaolack montent au créneau, exigeant la libération de leurs proches. Selon L’AS, elles bénéficient du soutien de l’activiste Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax.





«Nous sommes au Sénégal et nous sommes des croyants. Ce que ces jeunes ont fait du corps de cet homosexuel est juste et normal. Nous ne devons jamais accepter que ces genres d'individus solent inhumés dans des cimetières de musulmans. On doit les brûler vifs. Cela va servir de leçon aux autres », revendique ce dernier.





L’activiste dénonce par la même occasion l’attitude de «nos autorités (qui) semblent soutenir la cause de ces lobbyings internationaux qui ont la mainmise sur notre développement. »





«Qu'ils libèrent ces jeunes Innocents qui n'ont fait que défendre les recommandations de l'Islam. Nous sommes au courant de la politique des autorités qui font des enquêtes, instructions et arrestations pour faire plaisir au lobbying d'homosexuels mais nous avons tout compris. Les homosexuels vaquent tranquillement au Sénégal sans pour autant être Inquiétés. Nous n'allons jamais accepter ces dérives dans notre pays », martèle l’activiste.





Face à la presse, une mère de famille a affirmé «que son fils a été interpellé dans cette affaire » alors qu’il «ne se trouvait même pas à Kaolack, le jour des faits».