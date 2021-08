Corps sans vie dans un canal à Ziguinchor: Les effroyables confidences du petit ami de la victime devant les enquêteurs

Suspecté suite à la découverte du corps sans vie de sa petite amie dans un canal au quartier Djibok, A. Diouf âgé de 38 ans a été placé en garde-à-vue au commissariat central de Ziguinchor. Seneweb en sait davantage sur les premiers éléments de l'enquête.







Entendu sur procès-verbal, le conducteur de moto tricycle " taf taf" révélera que Penda Kébé est tombé le canal avant d'être emportée par les eaux. Selon lui, il a tenté de sauver sa dulcinée, main en vain.





" Penda Kébé m'a rendu visite dimanche dernier chez moi vers 19 heures. Mais elle a pris le chemin du retour vers 22 heures. Au moment où je l'accompagnais sous la pluie, elle a glissé avant de tomber dans le canal ", tente-t-il de faire croire aux enquêteurs.





L'homme de 38 ans déclare avoir beau tenter de sauver sa petite amie qui selon lui a été emportée par les eaux.





" J'ai beau tenter de la repêcher dans les eaux... J'ai failli me noyer dans le canal. Mais je me suis accroché à une branche pour sauver ma peau. Je me suis même blessé au niveau de mon front. J'avais peur de dire que Penda Kébé s'est noyée devant moi ", a-t-il soutenu lors de son interrogatoire d'après des informations de Seneweb.





Toutefois, le récit du petit ami de la défunte semble être préfabriqué parce qu'il avait gardé le silence depuis dimanche dernier. En effet, le suspect s'est présenté ce matin à la police pour donner sa version des faits. Et après son face-à-face avec les enquêteurs, il a été placé en garde-à-vue pour nécessité d'enquête en attendant les résultats de l’autopsie.





Aux dernières nouvelles, le suspect a été conduit au niveau du canal d'évaluation des eaux où il a fait la constitution du film du drame. A. Diouf va passer sa première nuit en garde-à-vue dans les locaux du commissariat central de Ziguinchor.