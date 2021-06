Corridor Dakar - Bamako : Diagnostic d’un trajet à multiples tracasseries

Le tronçon Dakar - Bamako est l’un des corridors les plus influents dans la circulation des personnes et des biens entre le Sénégal et les autres pays de la sous-région. Mais les usagers qui empruntent cet axe sont victimes de nombreux tracas qui fragilisent les échanges entre le Sénégal et le Mali.





C’est pour faciliter et promouvoir un commerce libre et efficace, et pour lutter contre les contraintes de temps et certaines tracasseries, qu’un projet ‘’d’élaboration du recueil de textes et documents de voyage applicables sur le corridor Dakar - Bamako’’, dont la mise en œuvre est assurée par la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Giz), a été mis sur pied.





Le rapport provisoire du projet a été validé ce jeudi, lors d’un atelier. Le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), Momar Talla Kane, qui présidait la rencontre, appelle ainsi à plus de professionnalisme dans le secteur.





‘’C’est une continuité d’un projet d’une dizaine d’années pour faciliter les échanges entre le Mali et le Sénégal. C’est pour permettre une meilleure compréhension des termes de référence qui régissent le secteur aux usagers, mais aussi aux forces de l’ordre sur ce tronçon’’, lance-t-il.