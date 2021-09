CORRIDOR DAKAR-KAYES-BAMAKO : Le Dg du PAD Aboubacar Sédikh Bèye parcourt 1300 km par la route pour une mission de prospection et d’évaluation du Corridor

Le Directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye a parcouru par la route 1300 km de Dakar à Bamako en passant par Kayes pour une mission de prospection et d’évaluation du Corridor liant les deux pays. Le Directeur Général du PAD qui était en compagnie de ses collaborateurs, des représentants de CAP/Sénégal (Communauté des acteurs portuaires du Sénégal) , des Entrepôts du mali au Sénégal, du président de l’union nationale des transporteurs du Sénégal et du Directeur Général de TVS (Terminal vraquier du Sénégal) , a organisé cette importante mission du 22 au 26 Septembre 2021.





Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de transformation 2019-2023, le Port Autonome de Dakar a mis un accent particulier sur le corridor Dakar-Bamako. Ce corridor fait l’objet d’une attention particulière du fait de la concurrence accrue entre les ports de la sous-région et aussi des relations séculaires de coopération économique entre les 2 pays.





En effet, le trafic gros porteur en provenance et à destination du Mali est estimé à plus de 400 camions en opération journalière. Aussi, le trafic à destination et en provenance du Mali s’est chiffré à plus de deux millions sept cent mille (2.700.000) tonnes en 2020. Dans le même temps, le corridor Dakar-Bamako se massifie d’année en année d’où un trafic automobile de plus en plus dense malgré l’absence de chemin de fer.





Les plateformes intermédiaires formelles quasi inexistantes alors qu’elles sont d’une absolue nécessité pour la survie et le décongestionnement du Port de Dakar, à l’image des grands Ports d’Europe et d’Asie.

Dans cette optique, le plan stratégique du PAD cherche à :





Renforcer la compétitivité du Port de Dakar par rapport aux autres corridors sur Bamako

Diminuer l’encombrement de la ville de Dakar

Minimiser le stationnement sur les accotements des axes routiers

Faire un plateau multiservices pour l’économie régionale

Et enfin, favoriser des pôles d’attraction économiques et des plateformes de replis pour le Port de Dakar dans le but de mettre en œuvre l’une de ses missions principales qui est celle de : « se positionner en tant qu’acteur logistique au service des économies ouest-africaines », à l’horizon 2023.





Ainsi, dans son déroulé, la mission, conformément à son agenda, a travaillé sur les axes suivant :





Dakar- Tamba ;

Tamba-Kidira ;

Kidira-Diboli (avec visites des installations administratives et de Stationnement des gros porteurs) ;

Diboli - Ambidéli (avec visite de la gare d’Ambidéli et du site du projet de quai fluvial de l'OMVS) ;

Ambidéli – Kayes ;

Kayes-Diema (avec visite de la nouvelle aire de repos gros porteurs de Diéma) ;

Diema-Bamako

L’objectif principal de la mission est d’évaluer par une démarche participative l’état général de fonctionnement du corridor Dakar-Kayes-Bamako.

Ainsi, la mission a pu mesurer à la fois les enjeux du trafic malien et l’impact sur l’économie des deux pays et la compétitivité du PAD en particulier.

A cette occasion, les goulots d’étranglement qui gangrènent la fluidité du trafic sur le corridor ont été identifiés, notamment sur :





l’état général des routes ;

les impacts sur les villes et agglomérations traversés ;

les zones de parking et stationnement dédiées le long du corridor (aires de repos y compris l’existence ou non de commodités minimales) ;

les entraves au système des transports ;

le nombre et la multiplication des postes de contrôle ;

les procédures de déclaration et de demande de documents ;

la durée des attentes aux frontières ;

l’identification des frais occultes ;

la sécurité et la sureté du trafic.

Ainsi, au titre des résultats attendus, la mission en a obtenu un certain nombre :





L’identification de manière factuelle des goulots d’étranglement sur le corridor ;

Rencontre par le Directeur Général de quelques forces de défense et de sécurité en faction sur le du corridor

La Rencontre autour d’une séance de travail avec les gouverneurs des régions de Tambacounda et de Kayes, y compris avec les partenaires de Kayes (Conseil Malien des Transporteurs Routiers, Conseil Malien des Chargeurs, Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali, Opérateurs majeurs, entre autres)

La revue les contraintes immédiates et/ou structurelles inhérentes au trafic en transit ;

L’identification de pistes réalistes de réponse à ces contraintes ;

La volonté commune entre partenaires malien et Sénégalais, de consolider et d’améliorer la compétitivité de l’axe Dakar-Kayes-Bamako.





En outre, le Directeur Général a visité la mine de fer de PIMCO, groupe indien, situé à 45 km de Bamako. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement et de la consolidation du portefeuille client du PAD.

La prochaine étape sera celle de la réflexion et de la mise en œuvre de solutions aux problèmes identifiés.