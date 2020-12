Corruption : Le Forum civil cherche les canaux pour faire sortir le Sénégal de la zone rouge

Les résultats de l’indice de perception de la corruption (Ipc) classaient le Sénégal dans la zone rouge avec un score de 45/100 points qui le situe à la 66e place mondiale et 7e au niveau africain. Un rang qu’il occupe depuis 2016.







Malgré l'existence d'organes de veille et de contrôle, tels que l'Office national anti-corruption (Ofnac) et la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite (Crei), le Sénégal stagne et s'enlise dans la zone rouge.





Pour aider le pays à s'extirper de cette zone, le Forum civil a réuni l'ensemble de ses coordonnateurs de sections afin de renforcer leurs capacités sur la convention de l'Union Africaine dans la prévention et la lutte contre la corruption.





"L'ambition du Forum civil est de travailler en tout cas avec le gouvernement pour faire sortir notre pays de la zone rouge. Maintenant, pour que le Sénégal puisse sortir de la zone rouge, il faut impérativement des réformes assez importantes au niveau de la justice parce qu'on a besoin d'une justice véritablement indépendante. On a besoin de réformer la loi sur la déclaration de patrimoine. On s'est rendu compte du point de vue des critères pour les personnes qui sont éligibles à la déclaration de patrimoine, qu' il y a des manquements. Nous voulons également travailler pour qu'au Sénégal on puisse disposer d'une loi sur l'accès à l'information", explique Birahim Seck, coordonnateur général du Forum Civil.





Il assure que le ministre secrétaire d'État à la gouvernance et des droits humains promet de travailler de telle sorte que ce projet de loi soit adopté au niveau de l'Assemblée nationale prochainement.





Mieux, le Forum civil plaide pour que l'Ofnac et la Crei puissent disposer de moyens techniques, matériels, humains, financiers afin de leur permettre de faire face à la lutte contre la corruption surtout celle institutionnelle.