Corruption présumée de policiers : comment la fille de Mansour Faye a été arrêtée puis relâchée

L’affaire risque de faire grand bruit. Après le fils d’Idrissa Seck, Bés Bi annonce que la fille du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a été arrêtée. Mais, à la différence de Abdoulaye Seck, qui a été placé sous mandat de dépôt pour trafic de cocaïne présumé, Aïssatou Faye est libre comme l’air.



Selon le quotidien d’information, l’affaire remonte à quatre semaines : « Suite à une opération routinière de fouille de son véhicule, la jeune Aissatou Faye, déjà célèbre pour avoir fait l'objet d'un reportage de BBC Afrique en 2022 pour sa ferme de 50 vaches, a été arêtée par deux policiers de la circulation qui ont découvert dans son véhicule des dizaines de millions. Certains parlent de 25 millions de francs CFA. »



Mais, avancent des sources du journal, «c'est plus que ça, c'est beaucoup d'argent liquide».



Comment la fille de l’ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est parvenue à se tirer d’affaire ? « Prise de panique apparemment, la fille propose aux deux agents une forte somme d'argent », rapportent les informateurs du journal. Les deux agents auraient accepté l'offre.



Consciente de sa faute, la fille se dépêche d’informer son père de sa mésaventure. Mansour Faye s’en ouvre aux autorités policières. Signalés, les deux agents ont été suspendus et risquent la radiation tandis que la corruptrice présumée ne fait l’objet d’aucune enquête, souffle Bés Bi.